Opéra Rock – L'abeille Beugle – Bagarre Générale

Drôme

Die, 23 juin 2022, Die.
Rue Kateb Yacine Quartier Les Aires

2022-06-23 21:00:00 21:00:00 – 2022-06-23 23:00:00 23:00:00 Rue Kateb Yacine Quartier Les Aires

Die Drôme EUR 11 Amour, Gloire et Baston, du Catch du Glam et du gros son. Un spectacle qui s’adresse aux tripes du spectateur, qui le fait se lever, hurler, huer, pleurer, rire à gorge déployée, trembler. contact@theatre-les-aires.com +33 4 26 58 80 35 https://theatre-les-aires.com/ Rue Kateb Yacine Quartier Les Aires Die

