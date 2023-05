OPERA RIVER / Bassin de l’Arsenal, canal Saint-Martin et canal de l’Ourcq Canal de l’Ourcq Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris OPERA RIVER / Bassin de l’Arsenal, canal Saint-Martin et canal de l’Ourcq Canal de l’Ourcq, 3 juin 2023, Paris. Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 01h00

.Tout public. gratuit

Installations et performances lyriques : STREET OPERA / OPERA RIVER. Deux moments dédiés à l’opéra à travers la ville, au fil de l’eau. Une double proposition lyrique conçue par Mauro Gioia, chanteur, metteur en scène et collectionneur de 78 tours, et Kitty Hartl, directrice artistique. Dans le film Fitzcarraldo de Werner Herzog, un aventurier mélomane remonte le cours sauvage de l’Amazone en écoutant au gramophone la voix divine de Caruso. En hommage au film, l’opéra investit le bassin de l’Arsenal et les canaux parisiens. Des gramophones embarqués sur des gondoles et des bateaux-dragons diffusent des airs d’interprètes légendaires du début du XXe siècle. Avec Opera River, l’opéra vogue sur l’eau, à la force des bras des rameurs et gondoliers. Les airs immémoriaux, issus des 78 tours enregistrés par Emma Calvé ou Georges Thill, créent un tourbillon d’émotions musicales qui surprennent les passants depuis la rive. Avec la participation de PHONO Museum Paris. Canal de l’Ourcq entre le pont de Crimée et le boulevard Sérurier 75019 Paris Contact :

