OPERA : Retransmission en direct de Songe d'une nuit d'été Mézières-sur-Oise

Mézières-sur-Oise

OPERA : Retransmission en direct de Songe d’une nuit d’été Mézières-sur-Oise, 20 mai 2022, Mézières-sur-Oise. OPERA : Retransmission en direct de Songe d’une nuit d’été Mézières-sur-Oise

2022-05-20 – 2022-05-20

D'étranges créatures rôdent la nuit, dans les bois près d'Athènes, et différents mondes y vivent sans se croiser. Les Amants ne savent pas que les Rustiques existent. Ni les Rustiques ni les Amants ne savent qu'ils sont entourés des fées. Et seul l'ingénieux Puck peut voyager d'un monde à l'autre. Illogique, direz-vous ? Bien sûr, puisqu'il s'agit d'un songe ! Mais qu'on se rassure : tout l'art de Shakespeare, magistralement adapté par Benjamin Britten, est transformer cette confusion en une féérique comédie des amours. Cet Opéra sera retransmis en direct depuis l'Opéra de Lille, merci d'arriver 10 minutes en avance . ENTRÉE : gratuite pour les moins de 16 ans et 3 euros pour les adultes. [??] Réservation obligatoire : reservation.ccvo.fr [??] Infos : 06 24 83 06 43 – c.alliot@ccvo.fr Les réservations seront ouvertes à partir du 29 avril jusqu'au 18 mai . Places limitées.

