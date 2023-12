BLACK LABEL OPERA – RENNES Rennes, 6 avril 2024, Rennes.

Black LabelFrance / Concert TransdisciplinaireDavid Bobée et JoeyStarrÀ partir de l’oeuvre poétique Black-Label écrite en 1956 par Léon-Gontran Damas, l’acteur et rappeur JoeyStarr, le metteur en scène David Bobée, la musicienne et chanteuse jazz Sélène Saint-Aimé et le chanteur et danseur Nicolas Moumbounou, vont s’emparer des plus grands écrits de la poésie antiraciste.

Tarif : 41.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-04-06 à 18:00

OPERA – RENNES PLACE DE LA MAIRIE 35000 Rennes