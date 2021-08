Opéra promenade “la Péniche Offenbach” Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, 27 août 2021, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin.

Opéra promenade “la Péniche Offenbach” 2021-08-27 19:00:00 – 2021-08-28

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

C’est avec la complicité du Théâtre du Capitole Toulouse que la Compagnie Justiniana a imaginé un 12ème opéra-promenade : une péniche en guise de décor et une troupe d’artistes qui fait halte le long du Canal du Midi, du Canal Rhin-Rhône et du Canal de la Petite Saône. Spectacle les 27 et 28 août à Scey-sur-Saône au départ de la halte fluviale vers le camping.

