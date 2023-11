Opéra pour les tous petits « NezQuiCoule » Local associatif Les Petits Poètes Paris, 8 décembre 2023, Paris.

Le samedi 09 décembre 2023

de 09h30 à 11h00

Le vendredi 08 décembre 2023

de 10h30 à 15h00

.Tout public. A partir de -1 ans. payant

plein tarif : 11€

tarif enfants à partir de 6 mois : 8€

tarif réduit : 8€

Cet opéra en cinq actes pour les tout-petits, parle et explore les parties du visage. Deux chanteurs-musiciens et vidéastes-guitaristes s’amusent par le canon des airs d’opéra autour d’une personne qui a perdu son nez.

Un chemin à travers le visage qui appelle les cinq sens à exprimer la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher.

Spectacle en famille – enfants à partir de 6 mois.

« Est-ce qu’un œil en images peut vraiment voir, ou un nez en écran peut vraiment sentir? »

Extraits basés sur l’histoire « Le Nez de Gogol » avec des aires de Purcell, Offenbach, Shostakovitch, Händel, Delibes, Gershwin.

Imaginé et mis en scène par la Cie De Spiegel.

Dates et lieux:

Vendredi 08 décembre > Centre Paris anim’ Grange aux Belles – 6 rue Boy Zelenski, Paris 10

Samedi 09 décembre > Local associatif Les Petits Poètes – 16 rue Boy Zelenski, Paris 10

Local associatif Les Petits Poètes 16 rue Boy Zelenski 75010 Paris

Contact : https://www.crl10.net/ +33142034078 info-gb@crl10.net https://www.facebook.com/crl10centregrangeauxbelles https://www.facebook.com/crl10centregrangeauxbelles https://www.helloasso.com/associations/crl10/evenements/nez-qui-coule-cie-de-spiegel

Cie De Spiegel Spectacle oupéra Nez qui coule