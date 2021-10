Marmande Marmande Lot-et-Garonne, Marmande Opéra pour enfants “La vie m’a sauté à la figure” Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

Opéra pour enfants “La vie m’a sauté à la figure” Marmande, 8 novembre 2021, Marmande. Opéra pour enfants “La vie m’a sauté à la figure” 2021-11-08 19:00:00 – 2021-11-08 Théâtre Comoedia Rue Léopold Faye

Marmande Lot-et-Garonne EUR 0 0 Le conservatoire Maurice Ravel vous invite au spectacle “La vie m’a sauté à la figure”.

Chœur du conservatoire dirigé par Jacques Charpentier, pianos : Christel Van de Hel et Dominique Rodriguez.

– Textes: Bernard Friot.

– Musiques: Hervé Suhubiette.

– Entrée Libre. +33 5 53 64 40 89 Le conservatoire Maurice Ravel vous invite au spectacle “La vie m’a sauté à la figure”.

dernière mise à jour : 2021-10-21

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Autres Lieu Marmande Adresse Théâtre Comoedia Rue Léopold Faye Ville Marmande lieuville 44.49908#0.16467