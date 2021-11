Opéra polaire Médiathèque Aliénor, 21 janvier 2022, Talmont-Saint-Hilaire.

Opéra polaire

Médiathèque Aliénor, le vendredi 21 janvier 2022 à 20:00

Au Pôle Sud, sous la lune, les manchots en queue de pie papotent, papotent… Ils attendent avec impatience le célèbre Ténor Rossignoli pour chanter et danser les airs de Carmen, de La Traviata et de La Flûte enchantée. Joué par trois comédiens tour à tour chef d’orchestre, manchots, divas et ténors, ils nous entraînent dans une histoire musicale, joyeuse et scintillante… comme à l’opéra ! Une histoire originale et drôle qui où le rêve et la réalité se superposent. Par la cie L’atelier du livre qui rêve

Sur inscription

Opéra polaire : des grands airs à faire découvrir aux plus petits

Médiathèque Aliénor 1 passage de l’hôtel de ville, 85440 Talmont-Saint-Hilaire Talmont-Saint-Hilaire Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T20:00:00 2022-01-21T21:00:00