Opéra participatif “Les Noces de Figaro” au château de Carrouges Carrouges Carrouges Catégories d’évènement: Carrouges

Orne

Opéra participatif “Les Noces de Figaro” au château de Carrouges Carrouges, 8 mai 2022, Carrouges. Opéra participatif “Les Noces de Figaro” au château de Carrouges Carrouges

2022-05-08 – 2022-05-08

Carrouges Orne Opéra participatif Version abrégée des Noces de Figaro de Mozart, pour cinq chanteurs et quintette à cordes.

Partenariat : Conservatoire à Rayonnement Intercommunal d’Argentan, Antenne de la Croix Rouge d’Argentan Opéra participatif Version abrégée des Noces de Figaro de Mozart, pour cinq chanteurs et quintette à cordes.

Partenariat : Conservatoire à Rayonnement Intercommunal d’Argentan, Antenne de la Croix Rouge d’Argentan chateau-carrouges@monuments-nationaux.fr +33 2 33 27 20 32 http://www.chateau-carrouges.fr/ Opéra participatif Version abrégée des Noces de Figaro de Mozart, pour cinq chanteurs et quintette à cordes.

Partenariat : Conservatoire à Rayonnement Intercommunal d’Argentan, Antenne de la Croix Rouge d’Argentan Carrouges

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Carrouges, Orne Autres Lieu Carrouges Adresse Ville Carrouges lieuville Carrouges Departement Orne

Carrouges Carrouges Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carrouges/

Opéra participatif “Les Noces de Figaro” au château de Carrouges Carrouges 2022-05-08 was last modified: by Opéra participatif “Les Noces de Figaro” au château de Carrouges Carrouges Carrouges 8 mai 2022 Carrouges Orne

Carrouges Orne