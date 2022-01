Opéra ouvre toi ! Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

Opéra ouvre toi ! Vichy, 14 février 2022, Vichy. Opéra ouvre toi ! Opéra de Vichy Entrée par les portes en haut des escaliers côté Parc des Sources Vichy

2022-02-14 – 2022-02-25 Opéra de Vichy Entrée par les portes en haut des escaliers côté Parc des Sources

Vichy Allier EUR 5 5 Vichy Destinations ouvre les portes de l’Opéra de Vichy aux visiteurs pour une visite libre dans l’enceinte de ce joyau art nouveau.



Le pass sanitaire est obligatoire pour accéder à la salle. contact@vichydestinations.fr +33 4 70 98 71 94 http://www.vichy-destinations.fr/ Opéra de Vichy Entrée par les portes en haut des escaliers côté Parc des Sources Vichy

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Vichy Autres Lieu Vichy Adresse Opéra de Vichy Entrée par les portes en haut des escaliers côté Parc des Sources Ville Vichy lieuville Opéra de Vichy Entrée par les portes en haut des escaliers côté Parc des Sources Vichy

Vichy Vichy https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vichy/