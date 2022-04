OPÉRA – OÙ JE VAIS LA NUIT, 27 avril 2022, .

OPÉRA – OÙ JE VAIS LA NUIT

2022-04-27 19:00:00 – 2022-04-27 20:15:00

Orphée est musicien. Eurydice est nymphe. Le jour de leurs noces, elle est mordue par un serpent et meurt aussitôt. Désespéré, Orphée obtient des dieux l’autorisation d’aller la chercher aux enfers, à la seule condition que leurs regards ne se croisent jamais. Il échoue. Il la regarde. Elle meurt une seconde fois. Sur ce mythe, Gluck a composé un opéra puissant et intemporel.

Orphée et Eurydice, Jeanne Desoubeaux vit avec depuis longtemps : “L’opéra de Gluck dit l’essentiel : l’amour, le deuil, le vertige de la perte.” La metteuse en scène partage la force de cette musique avec nous, à travers un spectacle « généreux et pas très académique », qui emprunte son titre à une chanson de Philippe Katerine. Il y a dans Où je vais la nuit le drame et la légèreté : tout ce qui fait nos vies.

Avec sa compagnie Maurice et les autres, elle réunit sur scène un duo d’interprètes lyrique et pop, des comédiens musiciens qui jouent du piano, du violoncelle, de la contrebasse, du ukulélé et des percussions. Par la musique et par la voix, cette bande de géniaux touche-à-tout s’en va explorer l’autre monde qui est peut-être le nôtre.

+33 3 83 85 33 20 https://www.opera-national-lorraine.fr/fr/activity/348-ou-je-vais-la-nuit-librement-adapte-de-l-opera-orphee-et-eurydice-de-christoph-willibald-gluck

