Programme ——— ### VENDREDI 6 MAI VISITES Pour centres de loisirs et associations à caractère social, puis tout public ATELIERS “FABRICATION D’INSTRUMENTS : LES CORDES” Avec le luthier Nicolas Gilles, pour centres de loisirs ou associations à caractère social (2 sessions) ATELIERS MOON LAB #2 Atelier de fabrication d’une fresque musicale collaborative Public scolaires et associatifs (2 sessions) ### SAMEDI 7 MAI VISITES GUIDÉES ET VISITES LIBRES Tout-public ATELIERS “FABRICATION D’INSTRUMENTS : LES CUIVRES” Avec Simon Messainguiral Tout-public (2 sessions) ATELIERS MOON LAB #2 Atelier de fabrication d’une fresque musicale collaborative Public scolaires et associatifs (2 sessions) ACCÈS RÉPÉTITION Mise en scène clavecin du spectacle Prince ! Rencontre avec la metteuse en scène, Maëlle Mietton, à l’issue Tout-public ### DIMANCHE 8 MAI VISITES GUIDÉES ET VISITES LIBRES Tout-public ATELIERS “FABRICATION D’INSTRUMENTS : LES CORDES” Avec le luthier Nicolas Gilles Tout-public (2 sessions) ATELIERS “FABRICATION D’UN INSTRUMENT : LE CLAVECIN” Par le claveciniste Alain Cahagne Tout-public (2 sessions) ACCÈS RÉPÉTITION Mise en scène clavecin du spectacle Prince ! Rencontre avec la metteuse en scène, Maëlle Mietton, à l’issue Tout-public

Rendez-vous pour cette 15e édition de Tous à l'Opéra ! Opéra Orchestre National de Montpellier 11 Bd Victor Hugo, 34000 Montpellier

