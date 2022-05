Opéra Nice Côte d’Azur Opéra de Nice Côte d’Azur Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Programme : ———– ### Ouverture des répétitions de Macbeth de Verdi Dans le cadre de l’édition 2022 de « Tous à l’Opéra », l’Opéra de Nice vous ouvre ses portes et vous invite à venir découvrir les répétitions de Macbeth le samedi 7 mai de 14h à 19h. Daniel Benoin, metteur en scène de la production et directeur du Théâtre Anthea d’Antibes, vous présentera dans le décor les différentes étapes de son travail pour monter le chef d’œuvre de Verdi. 1ère session : de 14h15 à 16h 2ème session : de 16h30 à 19h45 ### Atelier « Les p’tits scénographes » autour de Macbeth Plongez dans l’univers de Macbeth à travers un atelier de scénographie conçu rien que pour vos enfants dans le somptueux foyer Caballé de l’Opéra. Vos « p’tits scénographes » en herbe auront la chance de réaliser une carte pop-up à partir de la maquette du décor de Macbeth ! 1ère session : 14h15 à 16h 2ème session : 16h30 à 19h45 Durée : env. 1h A partir de 6 ans

Nombre de places limité. Gratuit sur réservation au guichet de l’Opéra

L'Opéra de Nice Côte d'Azur vous accueil pour Tous à l'Opéra !

