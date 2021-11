Quarante Quarante Hérault, Quarante OPÉRA NATIONAL MONTPELLIER OCCITANIE Quarante Quarante Catégories d’évènement: Hérault

Quarante

OPÉRA NATIONAL MONTPELLIER OCCITANIE Quarante, 17 décembre 2021, Quarante. OPÉRA NATIONAL MONTPELLIER OCCITANIE Quarante

2021-12-17 – 2021-12-17

Quarante Hérault Quarante Avec Debussy, Delibes, d’Indy ou Viardot, le Choeur féminin de l’Opéra national de Montpellier Occitanie, dirigé par Noëlle Gény, et accompagné au piano par la virtuose Anne Pagès-Boisset, nous offre les plus belles pages de musique française écrites pour voix de femmes.

Rossini a également écrit pour voix de femmes.

Le Choeur interprètera en partie sa célèbre trilogie La Fede, La Speranza , La Carita (la foi, l’espérance, la charité). Une partition brillante servie par des voix éclatantes.

À découvrir ! Programme :

Gioachino Rossini : Serate Musicali 2 – La Pesca

Deux motets issus de sa Trilogie : La Fede – «La foi» ; La Speranza – «L’espérance»

Léo Delibes : Les Norvégiennes, Les Nymphes des bois

Florent Schmitt : Extrait de 6 Choeurs – Si la lune rose…

Gustav Holst : Two eastern pictures – Spring – Summer

Pauline Viardot : Rêverie

Claude Debussy : Salut Printemps, Les Angélus, Nuit d’Étoiles

Vincent D’Indy : Sur la mer Opéra National Montpellier Occitanie – Chœur dames +33 4 67 62 36 26 Avec Debussy, Delibes, d’Indy ou Viardot, le Choeur féminin de l’Opéra national de Montpellier Occitanie, dirigé par Noëlle Gény, et accompagné au piano par la virtuose Anne Pagès-Boisset, nous offre les plus belles pages de musique française écrites pour voix de femmes.

Rossini a également écrit pour voix de femmes.

Le Choeur interprètera en partie sa célèbre trilogie La Fede, La Speranza , La Carita (la foi, l’espérance, la charité). Une partition brillante servie par des voix éclatantes.

À découvrir ! Programme :

Gioachino Rossini : Serate Musicali 2 – La Pesca

Deux motets issus de sa Trilogie : La Fede – «La foi» ; La Speranza – «L’espérance»

Léo Delibes : Les Norvégiennes, Les Nymphes des bois

Florent Schmitt : Extrait de 6 Choeurs – Si la lune rose…

Gustav Holst : Two eastern pictures – Spring – Summer

Pauline Viardot : Rêverie

Claude Debussy : Salut Printemps, Les Angélus, Nuit d’Étoiles

Vincent D’Indy : Sur la mer Quarante

dernière mise à jour : 2021-09-18 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Quarante Autres Lieu Quarante Adresse Ville Quarante lieuville Quarante