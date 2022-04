Opéra national du Capitole de Toulouse Théâtre du Capitole Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Opéra national du Capitole de Toulouse Théâtre du Capitole, 7 mai 2022, Toulouse. Opéra national du Capitole de Toulouse

le samedi 7 mai à Théâtre du Capitole

SAMEDI 7 MAI ———— ### **Théâtre du Capitole** **> de 12h30 à 13h30 puis de 19h30 à 21h** Visite de la salle **> de 14h à 19h** Accès à la répétition du _Barbier de Séville_ (sur inscription) ### **Grand Rond – Kiosque** **>14h** Récital du Chœur du Capitole ### **Port Viguerie ou Jardin Raymond VI** **>18h -19h** Accès à la répétition générale du _Bus Figaro_, spectacle itinérant

Entrée libre – Inscriptions

Tous à l’Opéra ! Théâtre du Capitole Place du Capitole – 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T12:30:00 2022-05-07T13:30:00;2022-05-07T15:00:00 2022-05-07T15:30:00;2022-05-07T15:30:00 2022-05-07T16:00:00;2022-05-07T19:00:00 2022-05-07T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Théâtre du Capitole Adresse Place du Capitole - 31000 Toulouse Ville Toulouse lieuville Théâtre du Capitole Toulouse Departement Haute-Garonne

Théâtre du Capitole Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Opéra national du Capitole de Toulouse Théâtre du Capitole 2022-05-07 was last modified: by Opéra national du Capitole de Toulouse Théâtre du Capitole Théâtre du Capitole 7 mai 2022 Théâtre du Capitole Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne