Jeudi 16 février 2023 – 20:30

CARMEN

Enregistré le 17 janvier 2019 à l’Opéra Bastille

Opéra en quatre actes (1875) Musique de Georges Bizet

Orchestre et Choeurs de l’Opéra national de Paris Maîtrise des Hauts-de-Seine / Choeur d’enfants de l’Opéra national de Paris

Durée de l’oeuvre : 3h00 dont une entracte de 20 minutes

En langue française, sous-titré en français

Jamais Carmen ne cèdera, libre elle est née, libre elle mourra », lance l’héroïne de Bizet à Don José à la fin de l’opéra. Cette irrépressible liberté, couplée à la nécessité de vivre toujours plus intensément sur le fil du rasoir, la mise en scène de Calixto Bieito en rend compte comme nulle autre. Du personnage de Mérimée, Carmen conserve chez Bieito les contours profondément ibériques et le tempérament brûlant de celle qui vit de petits trafics. Mais l’oiseau rebelle est foncièrement de notre époque. Vamp aguicheuse et insoumise, témoin de la brutalité masculine et sociétale, elle roule à grande vitesse, pressée d’exister.

Réalisation : François-René Martin

