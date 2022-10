(La bande à) LAURA Opéra National de Paris, 9 décembre 2022, Paris.

(La bande à) LAURA 9 et 10 décembre Opéra National de Paris

5 € – 16 €

(La bande à) LAURA de Gaëlle Bourges

Opéra National de Paris 120 Rue de Lyon Quartier des Quinze-Vingts Paris 75012 Île-de-France

(La bande à) LAURA vient coudoyer Olympia, un tableau peint par Édouard Manet en 1863. On connaît plus ou moins le scandale qu’il provoqua au Salon de 1865 à Paris, mais l’histoire de l’art s’est surtout attachée à décrire la figure allongée au premier plan – une certaine Victorine – et plus rarement celle qui tend un bouquet de fleurs à l’arrière du lit – une prénommée Laure, qui vivait 11 rue de Vintimille, près de la place Clichy, à 26 minutes à pied de l’atelier de Manet, 81 rue Guyot dans le 17e. Le regard frontal de la femme blanche a en effet produit plus de littérature que le geste de la femme noire. Même le chat et les fleurs ont été plus commentés.

Il s’agit, avec (La bande à) LAURA, d’inverser la tendance. C’est-à-dire : de produire un récit où Laure et Victorine sont nommées : d’inventer des images où les deux modèles sont à égalité non pas seulement vis à vis de l’autre, mais aussi vis à vis du peintre et de l’histoire de l’art – qui a consciencieusement laissé les femmes tomber.

Conception, récit Gaëlle Bourges

Avec Carisa Bledsoe, Helen Heraud, Noémie Makota & Julie Vuoso

Robes Anne Dessertine

Costumes et accessoires Gaëlle Bourges & Anne Dessertine

Lumière Abigail Fowler

Musique Stéphane Monteiro a.k.a XtroniK

Chanson Stéphane Monteiro & Julie Vuoso, d’après « Atraente » de Chiquinha Gonzaga » (« Ô Abre Alas! », Original Recordings)

Guitare classique Julie Vuoso

Chœurs Carisa Bledsoe, Helen Heraud, Noémie Makota & Julie Vuoso

Musiques additionnelles

Giuseppe Verdi, « La Traviata », Acte 3, Prélude (Interprétation de Carlos Kleiber, éd Deutsche Grammophon (DG))

Marie Jaëll, « Les ombres » ; « Métamorphose » ; « Pas trop lentement » (Interprétation Cora Irsen Klavier, Complete Works for Piano, Vol. 1, éd Querstand)

Régie générale, son & lumière Guillaume Pons

Répétition chant Olivia Denis

Une version audio-décrite et une version en Langue Française des Signes sont disponibles

Audiodescription Valérie Castan

Langue Française des Signes Lucie Lataste

Production association Os

Administration & production Camille Balaudé

Coproduction

T2G – Théâtre de Gennevilliers

Théâtre de la Ville – Paris / Festival d’Automne à Paris

L’échangeur – CDCN Hauts-de-France

Théâtre d’Arles

TANDEM, scène nationale de Douai-Arras

La Rose des Vents, scène nationale de Villeneuve d’Ascq

Avec le soutien de Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme New Settings, de la Région Ile-de-France dans le cadre de l’aide à la création, du Département des Bouches-du-Rhône – Centre départemental de créations en résidence, du département de l’Essonne et de l’Amin Théâtre – Le TAG



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-09T20:00:00+01:00

2022-12-10T21:00:00+01:00

© Danielle Voirin