Opéra national de Lyon Opéra de Lyon, 7 mai 2022, Lyon.

Opéra national de Lyon

Opéra de Lyon, le samedi 7 mai à 10:00

### Samedi 7 mai **10h30, 10h50 et 11h** Maîtrise de l’Opéra de Lyon* ATELIER PARENT-ENFANT : À LA DÉCOUVERTE DE LA MAÎTRISE La Maîtrise de l’Opéra de Lyon est un chœur d’enfants, une école du chant et de la scène. À l’occasion de cette journée découverte à vivre en famille, participez à 3 ateliers successifs menés par les équipes d’enseignants et les jeunes chanteurs de la Maîtrise : une initiation à la pédagogie Kodaly (méthode d’enseignement musical), un atelier de technique vocale puis un atelier pour tenter de trouver sa voi(x)e ! Dès 6 ans – accompagné d’un adulte (1h) * 3 Rue de l’Angile, 69 005 Lyon (10 min à pied depuis l’Opéra de Lyon) **10h30, 11h30 et 12h30** Opéra de Lyon À LA DÉCOUVERTE DE LA SCÈNE Faites vos premiers pas sur la Grande Scène de l’Opéra de Lyon ! En compagnie des régisseurs techniques, arpentez les décors. Plongez ensuite dans la fosse d’Orchestre à la dé- couverte de l’antre des musiciens de l’Opéra. Dès 10 ans – accompagné d’un adulte (45min) **10h30-12h et 13h30-17h** Atelier de décors ** À LA DÉCOUVERTE DE L’ATELIER DES DÉCORS Pour la première fois, entrez dans l’immense et fascinant atelier de fabrication de décors de l’Opéra de Lyon. Ici ingénieurs, menuisiers, serruriers, peintres décorateurs et accessoiristes conçoivent les décors des opéras et ballets au programme de l’Opéra de Lyon. (30min) Nombre de places limité. ** 21 Rue Roger Salengro, 69200 Vénissieux Accès 35 min depuis la Presqu’île via bus 35 ou 38 min depuis la Presqu’île via la ligne D (arrêt « Gare de Vénissieux »), suivi de la ligne 4 (arrêt « Etats-Unis Viviani »). Parking gratuit non surveillé sur place. **10h30-17h** Atelier de couture*** Par petits groupes, visitez l’incroyable atelier couture de l’Opéra de Lyon. Ici, costumières, couturières, décoratrices costumes, cordonniers-bottiers et habilleurs fabriquent, grâce à des savoir-faire uniques, les costumes des Ballets et Opéras au programme. *** Cours des Moirages, Lyon 1er (Accès 3 min à pied depuis l’Opéra de Lyon) • DÉCOUVRIR ET CRÉER UN ACCESSOIRE À vous de jouer : durant cette session selon votre atelier choisi, en écho à l’opéra Peer Gynt, participez à la fabrication de bracelets, serres tête ou broches avec des fleurs. Dès 6 ans – accompagné d’un adulte (45min) • DÉCOUVRIR ET ESSAYER UN COSTUME DE SCÈNE À vous de jouer : durant cette session, la diva c’est vous, essayez votre costume de scène ! Adultes uniquement (30min) • DÉCOUVRIR ET CRÉER UN BIJOU À vous de jouer : durant cette session, en écho à l’opéra Shirine, initiez-vous à la soudure en réalisant votre bague et en apprenant à poser un cabochon (petite pierre). Dès 15 ans – accompagné d’un adulte (45min) • DÉCOUVRIR ET CRÉER UNE BRODERIE À vous de jouer : durant cette session, initiez-vous à la broderie en vous inspirant de celle en cours de réalisation pour le Ballet Pina Bausch. Dès 14 ans – accompagné d’un adulte (45min) **10h30-15h30** Opéra de Lyon DANSEZ MAINTENANT ! En compagnie des interprètes du Ballet de l’Opéra de Lyon, apprenez les tableaux emblématiques de Nelken, pièce de Pina Baush, et constituez la célèbre Nelken Line. Rendez-vous ensuite place de la Comédie à 18h pour présenter cette Line au public ! Dès 15 ans – accompagné d’un adulte (45 min) + restitution Nelken Line à 18h. **18h** Place de la Comédie NELKEN LINE Assistez à la célèbre Nelken Line, présentée par les danseurs du Ballet et participants à l’atelier qui s’est déroulé l’après-midi. Sans réservation. **10h30-17h** Opéra de Lyon À LA DÉCOUVERTE DU GRAND THÉÂTRE En petit groupe, déambulez dans les méandres de l’Opéra de Lyon et partez à la découverte des salles de spectacle, des espaces de répétitions, des coulisses de scène, des loges maquillage-coiffure. Avec ce parcours, partez à la rencontre des équipes de scène, mais aussi des équipes techniques et administratives de l’Opéra de Lyon ! Dès 7 ans – accompagné d’un adulte (1h environ) **14h-17h** Opéra de Lyon SHOW TECHNIQUE ET MUSIQUE ! Décors, lumières, effets spéciaux… les équipes techniques de l’Opéra de Lyon vous révèlent leurs secrets ! Puis place à la musique avec les jeunes chanteurs de la Maîtrise de l’Opéra de Lyon. À découvrir en famille dès 7 ans (45 min) Tout au long de la journée Venez jouer du piano sous les arcades du Péristyle, transformez-vous en papillon ou en super héro grâce à nos brigades de maquilleuses, ou faites une petite pause au bar panoramique les Muses (12h-00h).

L’Opéra national de Lyon vous dévoile sa programmation pour cette 15e édition de Tous à l’Opéra !

Opéra de Lyon Place de la Comédie, 69001 Lyon Lyon Terreaux Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T19:00:00