A la découverte de l'Opéra de Lyon

16 et 17 septembre

Le parcours commenté vous introduira à l’histoire du bâtiment, notamment en montrant comment la modernité de l’architecture de Jean Nouvel dialogue avec les ars anciens du 19e siècle, et comment elle s’adapte aux nombreux besoins techniques d’une maison de création lyrique et chorégraphique.

Opéra national de Lyon Place de la Comédie, 69001 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 69001 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 69 85 54 54 http://www.opera-lyon.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.opera-lyon.com/ »}] [{« link »: « http://www.opera-lyon.com »}] XVIIe-XXe siècles L’Opéra de Lyon est à l’origine un théâtre conçu par Soufflot. Détruit en 1756 par un incendie, il est reconstruit en 1831, place de la Comédie, par Chenavard et Pollet ; mais la nécessité d’une intervention profonde s’impose dans les années 1980. Le cabinet »Nouvel et associés » est lauréat du concours, lancé par la Ville de Lyon en 1986, pour concevoir les modifications. La salle de spectacle a fait l’objet d’une mise en scène spatiale dans le volume intérieur : elle est suspendue. La scène mesure désormais 670 mètres carrés et la fosse pour l’orchestre est modulable. La voûte, véritable verrière de forme demi-cylindrique, s’est imposée en quelques années comme un élément fort du paysage urbain lyonnais. Elle comporte des lamelles parallèles de verre sérigraphié en blanc sur les deux faces, ce qui fait vibrer l’atmosphère lumineuse selon l’état du ciel. Elle est également surhaussée par rapport à la ligne de faîte des façades anciennes, ce qui fait ressortir les anciennes sculptures des muses en façade principale. L’éclairage intérieur, réalisé par Yann Kersalé, est des plus intéressants. Le noir a été choisi pour l’aménagement intérieur et le rouge pour la voûte et le péristyle. Inauguré en mai 1993, l’opéra « Nouvel » est devenu « Opéra national de Lyon » en 1996 ; il figure désormais parmi les bâtiments emblématiques du XXe siècle à Lyon. Métro A-C, BUS : Hôtel de Ville

2023-09-16T12:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

@ Patrick Tourneboeuf