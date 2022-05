Opéra national de Lorraine Opéra national de Lorraine, 6 mai 2022, Nancy.

Les équipes de l’Opéra se mobilisent le temps d’un week-end pour vous offrir toute une série de concerts, d’événements et d’ateliers pour tous les âges (de 0 à 99 ans !). **Vendredi 6 mai à 18h & samedi 7 mai à 11h** ——————————————— **Concert des jeunes gens** Ce rendez-vous est l’occasion idéale de partager la musique en famille à travers un programme adapté, avec notre Orchestre dirigé par Marc Leroy-Calatayud. À partir de 5 ans Grande salle Durée 1h20 (gratuit, billet à retirer sur opera-national-lorraine.fr ou en billetterie à partir du 19 avril à 13h, 4 places maximum par personne) **Samedi 7 mai** —————- **13h, 13h30, 14h, 14h30 – Tout p’tit concert** Votre tout petit pourra s’éveiller en douceur à la musique et au chant. De 6 mois à 3 ans Au studio Reyer de l’Opéra Durée 30 minutes (jauge limitée à 10 enfants avec 2 accompagnant.e.s maximum / sur réservation à partir du 19 avril dès 13h, uniquement auprès de la billetterie – guichet place Stanislas lun-ven 13h-19h ou par téléphone au 03 83 85 33 11) **14h à 15h30 – Prenez la baguette !** Apprenez à diriger votre orchestre dans la grande salle en compagnie du chef Marc Leroy-Calatayud. Toutes les clés vous seront données ! Au programme, de célèbres oeuvres du répertoire. À partir de 10 ans Grande salle (entrée libre) **9h30-11h & 14h-17h – Atelier maquillage** Et si vous laissiez carte blanche à nos maquilleuses pour grimer vos enfants ? De belles photos en perspective ! De 3 à 16 ans Foyer du public (jauge limitée à 3 personnes toutes les 15 minutes, sur réservation à partir du 19 avril dès 13h, uniquement auprès de la billetterie – guichet place Stanislas lun-ven 13h-19h ou par téléphone au 03 83 85 33 11) **9h30-11h & 14h-17h – Atelier costumes** Qui n’a jamais rêvé de se glisser dans un costume de scène l’espace d’un instant… Nos habilleuses seront là pour vous conseiller et vous faire revêtir la peau d’un personnage d’opéra. Carmen ou Don Giovanni ? À partir de 16 ans Foyer du public (jauge limitée à 4 personnes toutes les 30 minutes, sur réservation à partir du 19 avril dès 13h, uniquement auprès de la billetterie – guichet place Stanislas lun-ven 13h-19h ou par téléphone au 03 83 85 33 11) **10h, 14h et 16h – Visite de l’atelier de lutherie Péguiron** Comment fabrique-t-on un violon à partir d’un morceau de bois ? La visite de l’atelier lutherie Péguiron dans la vieille ville vous donnera l’occasion de comprendre comment ce travail artisanal d’exception donne vie à la musique. À partir de 6 ans Rendez-vous sur place au 25 Rue Saint-Michel, 54000 Nancy Durée 45 minutes (jauge limitée à 10 personnes, billet à retirer sur opera-national-lorraine.fr à partir du 19 avril dès 13h) **17h – La boum des enfants** 1 heure de danse pour les enfants sur la scène de l’Opéra autour de La Flûte enchantée et de biens d’autres musiques, pour tous les (jeunes) goûts. À partir de 4 ans Grande salle Durée 1h environ (jauge limitée à 50 enfants avec 2 accompagnant..e.s maximum / sur réservation à partir du 19 avril dès 13h, uniquement auprès de la billetterie – guichet place Stanislas lun-ven 13h-19h ou par téléphone au 03 83 85 33 11) **Dimanche 8 mai** —————— **10h et 11h – Karaoké opéra** KARAOKE, définition du Larousse : mot japonais formé de kara – vide et oke – orchestration. Prenez place dans la grande salle, et pour les plus courageux, venez prendre le micro pour chanter les airs les plus connus du grand répertoire. Les artistes de l’Opéra seront là pour vous aider. À partir de 6 ans Grande salle (entrée libre) **9h30 et 11h00 – Atelier arts plastiques** En compagnie d’une artiste plasticienne, les enfants dessinent, collent, plient, façonnent et repartent avec leur création. Peut-être le début d’une vocation. À partir de 6 ans Foyer du public Durée 1h environ (jauge limitée à 20 enfants avec 2 accompagnant.e.s maximum / sur réservation à partir du 19 avril dès 13h, uniquement auprès de la billetterie – guichet place Stanislas lun-ven 13h-19h ou par téléphone au 03 83 85 33 11) **14h & 15h30 – Atelier fabrication d’un instrument** Fabrique toi-même ton instrument ! Lors de cet atelier, tu fabriqueras par toi-même un tambour (à 14h) ou une flûte (à 15h30) que tu pourras ramener à la maison. Un atelier idéal pour comprendre comment fonctionnent les percussions et les instruments à vent, et en jouer ! À partir de 6 ans Foyer du public (jauge limitée à 15 enfants avec 2 accompagnant.e.s maximum / sur réservation à partir du 19 avril dès 13h, uniquement auprès de la billetterie – guichet place Stanislas lun-ven 13h-19h ou par téléphone au 03 83 85 33 11) **14h et 15h – Chantez avec le Chœur de l’Opéra !** Toujours dans la grande salle de l’Opéra, intégrez l’espace d’un instant le Chœur de l’Opéra national de Lorraine. À partir de 6 ans Grande salle (entrée libre) ________________________________________ Samedi 7 et dimanche 8 mai, un photomaton vintage vous permettra d’immortaliser en photo votre venue chez nous. Clic-clac, souriez, postez la photo sur les réseaux sociaux !

