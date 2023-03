[Rendez-vous d’Exception] L’Opéra national de Lorraine, Art et savoir-faire Opéra national de Lorraine, 29 mars 2023, Nancy.

Tout entier tourné vers la création, l’Opéra national de Lorraine parcourt l’ensemble des répertoires, de la musique ancienne à la musique d’aujourd’hui. Grâce à diverses actions tout au long de l’année, il cherche à favoriser l’accès à la culture de tous les publics.

L’Opéra national de Lorraine se veut Opéra citoyen : un acteur incontournable de la vie de la cité, symbole d’un art de vivre nancéien pour tous. Il souhaite par ailleurs maintenir et développer son assise nationale et européenne par le développement de projets prestigieux avec des artistes de renommée internationale. Chaque saison, il propose pas moins de six à sept opéras, six concerts symphoniques, ainsi que des concerts jeune public, du théâtre lyrique, de l’éveil musical, des concerts de musique de chambre, des visites, un grand week-end « portes ouvertes », des conférences, des rencontres…

Pour assurer cette programmation, il compte un grand nombre de métiers différents parmi les 175 personnes qui travaillent chaque saison à l’Opéra. Outre les métiers de l’administration (ressources humaines, comptabilité, production ou communication), l’Opéra comprend de nombreux métiers spécifiques : des artistes pour son Orchestre et son Chœur, mais également des métiers techniques de scène ou en machinerie, lumières, son, pour ses ateliers costumes, habillage et maquillage, des régies, ou encore la gestion de la partothèque.

À l’occasion de Journées Européennes des Métiers d’Art 2023, le Rendez-Vous d’Exception à l’Opéra national de Lorraine vous propose une journée découverte « Art et savoir-faire » qui vous emmènera dans les coulisses du bâtiment et vous fera rencontrer les professionnels de la maison.

Programme :

Mercredi 29 mars

14h – 15h : Visite guidée de l’Opéra

15h – 16h : Visite de l’atelier costumes

Réservation :

Réservation auprès de la billetterie, au guichet place Stanislas du lundi au vendredi de 11h à 19h, par téléphone au 03 83 85 33 11 ou par mail opera@opera-national-lorraine.fr (date limite de réservation à définir)

