SPECTACLE – BINGO – UN LOTO LYRIQUE ET SYMPHONIQUE Opéra national de Lorraine 1 rue Sainte-Catherine 54000 Nancy Nancy, 3 mai 2024, Nancy.

Bingo ! Vous connaissez ? C’est le cri qu’il faut lancer lorsque vous aurez coché toutes les cases de votre grille de loto. Sauf qu’ici, le gros lot n’est pas une caisse de mousseux ou un grille-pain à l’obsolescence programmée à deux jours, mais une escapade musicale ludique et iconoclaste à travers tous les styles, des motets de la Renaissance à Boby Lapointe, de Purcell à Claude François et Starmania.

Aux commandes de cette extravagante séance de loto décomplexée où l’on découvre la musique sans même s’en apercevoir, l’ensemble TMH (Trio Musica Humana) qui explore depuis plus de 10 ans la musique à trois voix de la Renaissance, associé pour la circonstance à la délirante Corinne Benizio (du duo Shirley & Dino).

Alors oubliez les lotos ennuyeux de votre enfance et venez en famille participer à leur version la plus décapante et exubérante !. Tout public

Vendredi 2024-05-03 à 20:00:00 ; fin : 2024-05-04 . 10 EUR.

Bingo! Ever heard of it? That’s the cry you hear when you’ve ticked all the boxes on your lotto grid. Except that here, the jackpot isn’t a case of bubbly or a toaster with a two-day shelf life, but a playful and iconoclastic musical escapade through all styles, from Renaissance motets to Boby Lapointe, from Purcell to Claude François and Starmania.

At the helm of this extravagant, no-holds-barred lotto session, where music is discovered without even realizing it, is the TMH ensemble (Trio Musica Humana), which has been exploring Renaissance music for three voices for over 10 years, in association for the occasion with the delirious Corinne Benizio (from the duo Shirley & Dino).

So forget the boring lotto of your childhood, and bring the whole family along for their most exuberant, head-banging version!

¡Bingo! ¿Lo ha oído alguna vez? Ese es el grito que tienes que lanzar cuando has marcado todas las casillas de tu cuadrícula de la lotería. Salvo que aquí, el premio gordo no es una caja de champán o una tostadora con un calendario de obsolescencia de dos días, sino una escapada musical lúdica e iconoclasta a través de todos los estilos, de los motetes renacentistas a Boby Lapointe, de Purcell a Claude François y Starmania.

Al frente de esta extravagante sesión de lotería sin límites, en la que se descubre la música sin darse cuenta, está el conjunto TMH (Trío Música Humana), que lleva más de 10 años explorando la música renacentista a tres voces, asociado para la ocasión con la delirante Corinne Benizio (del dúo Shirley & Dino).

Así que olvídese de los aburridos juegos de lotería de su infancia y traiga a toda la familia para disfrutar de su versión más exuberante

Bingo! Haben Sie schon einmal davon gehört? Das ist der Ruf, den man ausstößt, wenn man alle Kästchen auf seinem Lottoschein angekreuzt hat. Hier ist der Hauptgewinn allerdings keine Kiste Sekt oder ein Toaster mit zwei Tagen geplanter Obsoleszenz, sondern eine spielerische und ikonoklastische musikalische Reise durch alle Stilrichtungen, von Renaissance-Motetten über Boby Lapointe und Purcell bis hin zu Claude François und Starmania.

Das Ensemble TMH (Trio Musica Humana), das seit mehr als 10 Jahren die dreistimmige Musik der Renaissance erforscht, hat die Leitung dieser extravaganten Lottositzung, bei der man die Musik entdeckt, ohne es zu merken.

Vergessen Sie also die langweiligen Lottospiele Ihrer Kindheit und nehmen Sie mit Ihrer Familie an ihrer schrillsten und überschwänglichsten Version teil!

