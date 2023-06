CONCERT – PETITE MESSE SOLENNELLE – ROSSINI Opéra national de Lorraine 1 rue Sainte-Catherine 54000 Nancy Nancy, 24 mars 2024, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

« Bon Dieu… la voilà terminée cette pauvre petite messe. Est-ce bien de la musique sacrée que je viens de faire ou de la sacrée musique ? J’étais né pour l’opera buffa, tu le sais bien ! Peu de science, un peu de cœur, tout est là. Sois donc béni et accorde-moi le Paradis. » Rossini, dans sa dédicace à Dieu lui-même, semble bien un peu matois avec cette partition qu’il considérait comme son « dernier péché de vieillesse »… Car si cette messe écrite sur le tard – le compositeur a soixante-quinze ans – est petite par ses effectifs instrumentaux (la version originale ne comprend que piano et harmonium avant que Rossini ne l’orchestre trois ans plus tard), elle ne l’est guère dans ses proportions et se révèle rien moins que pauvre ! Les genres s’y entremêlent en effet avec une candide et sincère ferveur emplie de foi simple, et une réelle grandeur.

Testament artistique de Rossini, elle témoigne d’une évolution du style du compositeur surprenante si l’on garde à l’esprit que ce dernier avait depuis plus de trente ans abandonné toute activité musicale. Tournant résolument le dos à toute affliction, elle baigne dans une lumière toute de douceur et d’ardeur juvénile, comme si le compositeur y trouvait le miracle d’une seconde jeunesse. Pleine de science et d’audaces, d’une clarté de facture exceptionnelle, elle n’en contient pas moins des hardiesses inattendues chez le compositeur et, tout en portant un regard nostalgique de vieil homme sur son passé, n’en scrute pas moins l’avenir avec bonhommie et gourmandise.. Tout public

Dimanche 2024-03-24 à 15:00:00 ; fin : 2024-03-24 . 38 EUR.

Opéra national de Lorraine 1 rue Sainte-Catherine 54000 Nancy

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



« Good God, here it is, finished, this poor little mass. Is that sacred music I’ve just made, or sacred music? I was born for opera buffa, you know that! A little science, a little heart, it’s all there. Bless you, then, and grant me Paradise Rossini, in his dedication to God himself, seems a little matronly with this score, which he considered his « last sin of old age »… For if this mass, written at a late age – the composer was seventy-five – is small in terms of instrumental numbers (the original version comprises only piano and harmonium, before Rossini orchestrated it three years later), it is hardly small in terms of proportions, and proves to be nothing less than poor! In fact, the genres intermingle here with a candid and sincere fervor filled with simple faith, and a real grandeur.

Rossini?s artistic testament, it bears witness to a surprising evolution in the composer?s style, bearing in mind that he had abandoned all musical activity more than thirty years earlier. Resolutely turning his back on all affliction, it is bathed in a light of softness and youthful ardor, as if the composer had found in it the miracle of a second youth. Full of science and daring, with exceptional clarity of construction, it nevertheless contains boldness unexpected in the composer and, while casting an old man?s nostalgic gaze on his past, nonetheless scans the future with good-natured relish.

« Buen Dios… esa pobre misa ha terminado. ¿Es realmente música sacra lo que acabo de hacer o música sagrada? Nací para la ópera bufa, ¡lo sabes! Un poco de ciencia, un poco de corazón, todo está ahí. Bendito seas, pues, y concédeme el Paraíso » Rossini, en su dedicatoria a Dios mismo, parece haber sido un poco descarado con esta partitura, que consideraba su « último pecado de vejez »… En efecto, si esta Misa, escrita a una edad tardía -el compositor tenía setenta y cinco años-, es pequeña en cuanto al número de instrumentos (la versión original sólo comprende piano y armonio antes de que Rossini la orquestara tres años más tarde), no lo es en cuanto a las proporciones, ¡y resulta ser poco menos que pobre! De hecho, los géneros se entremezclan aquí con un fervor cándido y sincero, lleno de fe sencilla, y una verdadera grandeza.

Testamento artístico de Rossini, atestigua una sorprendente evolución del estilo del compositor si tenemos en cuenta que había abandonado toda actividad musical durante más de treinta años. Decididamente de espaldas a toda aflicción, está bañada en una luz llena de dulzura y ardor juvenil, como si el compositor hubiera encontrado en ella el milagro de una segunda juventud. Llena de ciencia y audacia, con una claridad de construcción excepcional, contiene sin embargo una audacia inesperada en el compositor y, al tiempo que lanza la mirada nostálgica de un anciano sobre su pasado, otea sin embargo el futuro con buen humor.

« Da ist sie, diese arme kleine Messe. Ist das heilige Musik, die ich gerade gemacht habe, oder heilige Musik? Ich war für die Opera buffa geboren, das weißt du doch! Ein wenig Wissenschaft, ein wenig Herz, alles ist da. Sei also gesegnet und gewähre mir das Paradies. » In seiner Widmung an Gott selbst scheint Rossini mit dieser Partitur, die er als seine « letzte Sünde des Alters » betrachtete, ein wenig matt zu sein… Denn obwohl diese spät geschriebene Messe – der Komponist war 75 Jahre alt – klein ist, was die Besetzung der Instrumente angeht (die Originalversion bestand nur aus Klavier und Harmonium, bevor Rossini sie drei Jahre später orchestrierte), ist sie nicht sehr groß und nicht weniger als arm! In der Tat werden die Genres mit einer kindlichen, aufrichtigen Inbrunst, einem einfachen Glauben und wahrer Größe miteinander verwoben.

Das Werk ist Rossinis künstlerisches Testament und zeigt eine erstaunliche Entwicklung im Stil des Komponisten, wenn man bedenkt, dass er seit über dreißig Jahren keine Musik mehr gemacht hatte. Sie wendet sich von jeglicher Trauer ab und erstrahlt in einem sanften, jugendlichen Licht, als ob der Komponist darin das Wunder einer zweiten Jugend gefunden hätte. Voller Wissenschaftlichkeit und Kühnheit, mit einer außergewöhnlichen Klarheit der Faktur, enthält es dennoch für den Komponisten unerwartete Kühnheiten und blickt mit dem nostalgischen Blick eines alten Mannes auf die Vergangenheit, aber auch mit Gutmütigkeit und Genuss in die Zukunft.

Mise à jour le 2023-06-10 par DESTINATION NANCY