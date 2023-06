OPÉRA – NOUS N’IRONS PAS À L’OPÉRA Opéra national de Lorraine 1 rue Sainte-Catherine 54000 Nancy Nancy, 20 mars 2024, Nancy.

L’opéra est un art du trompe-l’œil. Quelle est la part de réalité dans l’histoire présentée en scène ? Cette ambiguïté entre fiction et réalité est également présente dans l’opéra composé avec tendresse et générosité par Julien Joubert, pour un chœur de jeunes chanteurs. Dans Nous n’irons pas à l’Opéra ! le chœur d’enfants figure une classe prête à assister à une répétition lyrique. La déception les saisit lorsqu’on leur annonce que la sortie ne pourra pas avoir lieu. Mais le goût de l’opéra sera plus fort, et l’expérience lyrique leur fera vivre une folle journée !

A entendre la joie et l’application des jeunes interprètes de Nous n’irons pas à l’Opéra ! , le doute est permis : le chœur d’enfants sur scène ne serait-il pas cette classe promise à une aventure extraordinaire à l’Opéra ?

Dans cette œuvre, Julien Joubert mêle les ingrédients nécessaires à la réussite d'un opéra : une partition chorale entêtante qui cite vingt opéras célèbres, un accompagnement orchestral savoureux, et un florilège de sentiments exprimés en musique. A chaque spectateur.trice son plaisir : découvrir de façon ludique l'opéra, ou se livrer à un jeu de piste tout aussi amusant, pour retrouver les opéras dissimulés par Julien Joubert !

Mercredi 2024-03-20 à 19:00:00

Opera is an art of deception. How much of the story presented on stage is reality? This ambiguity between fiction and reality is also present in the opera composed with tenderness and generosity by Julien Joubert, for a chorus of young singers. In Nous n?irons pas à l?Opéra! the children?s chorus is a class ready to attend an opera rehearsal. They are disappointed when they are told that the outing cannot take place. But their taste for opera is stronger, and the operatic experience makes for a wild day!

To hear the joy and dedication of the young performers in Nous n?irons pas à l?Opéra! is that the children?s chorus on stage could well be the class destined for an extraordinary adventure at the Opéra?

In this work, Julien Joubert combines all the ingredients needed for a successful opera: a heady choral score quoting twenty famous operas, a delightful orchestral accompaniment, and an anthology of feelings expressed in music. There’s something for everyone to enjoy: discover the opera in a fun way, or take part in an equally fun treasure hunt to find the operas hidden by Julien Joubert!

La ópera es un arte del engaño. ¿Cuánto de la historia presentada en escena es realidad? Esta ambigüedad entre ficción y realidad también está presente en la ópera compuesta con ternura y generosidad por Julien Joubert para un coro de jóvenes cantantes. En Nous n?irons pas à l’Opéra! el coro de niños es una clase dispuesta a asistir a un ensayo de ópera. Se sienten decepcionados cuando se les comunica que la salida no puede tener lugar. Pero su gusto por la ópera es más fuerte que nunca, ¡y la experiencia operística les alegrará el día!

Oír la alegría y la dedicación de los jóvenes intérpretes de ¡Nous n’irons pas à l’Opéra! es que el coro de niños en escena podría ser la clase destinada a una aventura extraordinaria en la Ópera?

En esta obra, Julien Joubert combina todos los ingredientes necesarios para el éxito de una ópera: una embriagadora partitura coral que cita veinte óperas famosas, un delicioso acompañamiento orquestal y una gran riqueza de emociones expresadas en música. Para todos los gustos: ¡descubra la ópera de forma lúdica o participe en una búsqueda del tesoro igualmente lúdica para encontrar las óperas escondidas por Julien Joubert!

Die Oper ist eine Kunst der Täuschung. Wie viel Realität steckt in der Geschichte, die auf der Bühne dargestellt wird? Diese Zweideutigkeit zwischen Fiktion und Realität ist auch in der Oper vorhanden, die Julien Joubert mit Zärtlichkeit und Großzügigkeit für einen Chor aus jungen Sängern komponiert hat. In Nous n’irons pas à l’Opéra! stellt der Kinderchor eine Schulklasse dar, die bereit ist, an einer Opernprobe teilzunehmen. Die Enttäuschung ist groß, als ihnen mitgeteilt wird, dass der Ausflug nicht stattfinden kann. Aber die Lust auf die Oper ist stärker und das Opernerlebnis wird ihnen einen verrückten Tag bescheren!

Wenn man die Freude und den Einsatz der jungen Darsteller in Nous n’irons pas à l’Opéra hört! ist der Zweifel erlaubt, ob der Kinderchor auf der Bühne nicht eine Klasse ist, die ein außergewöhnliches Abenteuer in der Oper erleben wird

Julien Joubert mischt in diesem Werk die Zutaten, die für eine erfolgreiche Oper notwendig sind: eine eingängige Chorpartitur, die zwanzig berühmte Opern zitiert, eine geschmackvolle Orchesterbegleitung und eine Fülle von Gefühlen, die in Musik ausgedrückt werden. Jeder Zuschauer hat sein eigenes Vergnügen: Er kann die Oper spielerisch entdecken oder sich auf eine ebenso lustige Schnitzeljagd begeben, um die von Julien Joubert versteckten Opern zu finden

