OPÉRA – DON PASQUALE – DONIZETTI Opéra national de Lorraine 1 rue Sainte-Catherine 54000 Nancy

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Avec sa musique légère et pétillante comme une coupe de champagne, Don Pasquale tombe à pic pour les fêtes de fin d’année : cette période où l’Opéra prend des allures de gigantesque cadeau déposé au pied du sapin de la place Stanislas.. Tout public

Vendredi 2023-12-15 à 20:00:00 ; fin : 2023-12-23 . 85 EUR.

Opéra national de Lorraine 1 rue Sainte-Catherine 54000 Nancy

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



With its music as light and sparkling as a glass of champagne, Don Pasquale is perfectly timed for the festive season: a time when opera becomes a gigantic gift to be placed at the foot of the Christmas tree in Place Stanislas.

Con su música ligera y chispeante como una copa de champán, Don Pasquale se adapta perfectamente a las fiestas: una época en la que la ópera es como un gigantesco regalo colocado a los pies del árbol de Navidad de la plaza Stanislas.

Mit seiner leichten Musik, die wie ein Glas Champagner sprudelt, kommt Don Pasquale genau richtig für die Weihnachtszeit: die Zeit, in der die Oper wie ein riesiges Geschenk wirkt, das am Fuße des Weihnachtsbaums auf dem Place Stanislas liegt.

