ANIMATION – UN MERCREDI À L’OPÉRA Opéra national de Lorraine 1 rue Sainte-Catherine 54000 Nancy Nancy, 22 novembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Plongez avec vos enfants de 6 à 12 ans dans une œuvre lyrique le temps d’un mercredi après-midi !

Chaque opéra donne lieu à des ateliers de nature différente lors desquels petits et grands découvrent et s’amusent au même rythme. Chantez, dansez, jouez ! L’immersion dans l’opéra est totale et passionnante.

Idoménée, roi de Crète – Mozart, version de concert semi-scénique

mer 6 septembre 2023

Don Pasquale – Donizetti

mer 22 novembre 2023

David et Jonathas – Charpentier

mer 3 janvier 2024

La Création – Haydn

mer 24 janvier 2024

Le Lac d’argent – Weill

mer 27 mars 2024

Les Capulet et les Montaigu – Bellini

mer 29 mai 2024.

Mercredi 2023-11-22 15:00:00 fin : 2023-11-22 17:00:00. 12 EUR.

Opéra national de Lorraine 1 rue Sainte-Catherine 54000 Nancy

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Immerse your children aged 6 to 12 in an opera on a Wednesday afternoon!

Each opera gives rise to a different type of workshop, where young and old alike can discover and have fun at the same pace. Sing, dance and play! The immersion in opera is total and exciting.

Idomeneo, King of Crete – Mozart, semi-staged concert version

wed September 6, 2023

Don Pasquale – Donizetti

wed november 22, 2023

David et Jonathas – Charpentier

wed january 3, 2024

The Creation – Haydn

wed january 24, 2024

The Silver Lake – Weill

wed March 27, 2024

The Capulets and the Montagues – Bellini

wed May 29, 2024

Sumérjase en una ópera con sus hijos de 6 a 12 años un miércoles por la tarde

Cada ópera da lugar a un tipo de taller diferente, en el que niños y adultos descubren y disfrutan de la ópera al mismo ritmo. ¡Cante, baile y juegue! Se sumergirán en el fascinante mundo de la ópera.

Idomeneo, Rey de Creta – Mozart, versión de concierto semiescenificada

miércoles 6 de septiembre de 2023

Don Pasquale – Donizetti

mié, 22 de noviembre de 2023

David y Jonathas – Charpentier

mié, 3 de enero de 2024

La Creación – Haydn

mié, 24 de enero de 2024

El Lago de Plata – Weill

mié, 27 de marzo de 2024

Los Capuleto y los Montesco – Bellini

mié, 29 de mayo de 2024

Tauchen Sie mit Ihren Kindern zwischen 6 und 12 Jahren einen Mittwochnachmittag lang in ein Opernwerk ein!

Für jede Oper gibt es verschiedene Workshops, in denen Groß und Klein im gleichen Rhythmus entdecken und Spaß haben können. Singen, tanzen, spielen! Das Eintauchen in die Oper ist total spannend und aufregend.

Idomeneo, König von Kreta – Mozart, halbszenische Konzertversion

mi 6. September 2023

Don Pasquale – Donizetti

mittwoch 22. November 2023

David und Jonathas – Charpentier

mittwoch 3. Januar 2024

Die Schöpfung – Haydn

mittwoch 24. Januar 2024

Der Silbersee – Weill

mer 27. März 2024

Die Capulets und die Montagues – Bellini

mittwoch 29. Mai 2024

