ORCHESTRE DE L'OPÉRA NATIONAL DE LORRAINE Direction musicale

Marta Gardolinska Violon

Hina Maeda Karol Kurpinski

Dwie chatki, ouverture Henryk Wieniawski

Concerto pour violon n°2 en ré mineur, opus 22 Ludwig van Beethoven

Symphonie n°6 en fa majeur, opus 68, dite Pastorale. Tout public

Vendredi 2023-10-12 à 20:00:00 ; fin : 2023-10-13 22:00:00. 38 EUR.

Opéra national de Lorraine 1 rue Sainte-Catherine 54000 Nancy

ORCHESTRA OF THE OPÉRA NATIONAL DE LORRAINE Musical Director

Marta Gardolinska Violin

Hina Maeda Karol Kurpinski

Dwie chatki, overture Henryk Wieniawski

Violin Concerto No. 2 in D minor, Op. 22 Ludwig van Beethoven

Symphony No. 6 in F major, Op. 68, called Pastoral ORQUESTA DE LA OPÉRA NATIONAL DE LORRAINE Directora musical

Marta Gardolinska Violín

Hina Maeda Karol Kurpinski

Dwie chatki, obertura Henryk Wieniawski

Concierto para violín nº 2 en re menor, Op. 22 Ludwig van Beethoven

Sinfonía nº 6 en fa mayor, Op. 68, conocida como Sinfonía Pastoral ORCHESTER DER NATIONALOPER LORRAINE Musikalische Leitung

Marta Gardolinska Violine

Hina Maeda Karol Kurpinski

Dwie chatki, Eröffnung Henryk Wieniawski

Violinkonzert Nr. 2 in d-Moll, Opus 22 Ludwig van Beethoven

