ANIMATION – LES ATELIERS DU DIMANCHE

Nancy,Meurthe-et-Moselle

L’Opéra accueille vos enfants (4 – 10 ans) le temps d’une représentation

Savez-vous que grâce à la magie de l’opéra vous pouvez tisser des liens avec votre enfant sans même être à ses côtés ? Lors des ateliers du dimanche, vous pouvez confier votre enfant à nos médiateur·ice·s et artistes intervenant·e·s le temps d’une représentation d’opéra. Tandis que votre œil adulte découvrira le spectacle en salle, les enfants s’approprieront cette même œuvre au moyen d’ateliers artistiques ludiques. Partage d’expérience artistique garanti !

Idoménée, roi de Crète – Mozart, version de concert semi-scénique

dim 1er octobre 2023

Don Pasquale – Donizetti

dim 17 décembre 2023

David et Jonathas – Charpentier

dim 14 janvier 2024

La Création – Haydn

dim 18 février 2024

Le Lac d’argent – Weill

dim 14 avril 2024

Les Capulet et les Montaigu – Bellini

dim 23 juin 2024.

10 EUR.

Opéra national de Lorraine 1 rue Sainte-Catherine 54000 Nancy

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The Opéra welcomes your children (aged 4 to 10) for a performance

Did you know that thanks to the magic of opera, you can bond with your child without even being there? During our Sunday workshops, you can entrust your child to our mediators and guest artists for the duration of an opera performance. While your adult is discovering the show in the auditorium, your children will be making the same work their own through playful artistic workshops. Sharing an artistic experience guaranteed!

Idomeneo, King of Crete – Mozart, semi-staged concert version

sun October 1, 2023

Don Pasquale – Donizetti

sun December 17, 2023

David et Jonathas – Charpentier

sun January 14, 2024

The Creation – Haydn

sun February 18, 2024

The Silver Lake – Weill

sun April 14, 2024

The Capulets and the Montagues – Bellini

sun June 23, 2024

La Ópera recibe a sus hijos (de 4 a 10 años) para una representación

¿Sabía que, gracias a la magia de la ópera, puede forjar un vínculo con su hijo sin ni siquiera estar a su lado? Durante los talleres dominicales, puede confiar su hijo a nuestros mediadores y artistas invitados durante una representación de ópera. Mientras su adulto descubre el espectáculo en el auditorio, los niños pueden acercarse a la misma obra a través de talleres artísticos lúdicos. ¡Compartir una experiencia artística garantizada!

Idomeneo, Rey de Creta – Mozart, versión concierto semiescenificada

domingo 1 de octubre de 2023

Don Pasquale – Donizetti

dom 17 diciembre 2023

David y Jonathas – Charpentier

dom 14 enero 2024

La Creación – Haydn

dom 18 febrero 2024

El lago de plata – Weill

dom 14 abril 2024

Los Capuleto y los Montesco – Bellini

dom, 23 de junio de 2024

Die Oper empfängt Ihre Kinder (4 bis 10 Jahre) für die Dauer einer Vorstellung

Wussten Sie, dass Sie dank der Magie der Oper eine Beziehung zu Ihrem Kind aufbauen können, ohne selbst an seiner Seite zu sein? Bei den Sonntagsworkshops können Sie Ihr Kind für die Dauer einer Opernaufführung in die Obhut unserer Vermittler und Künstler geben. Während Ihr Erwachsener die Aufführung im Saal erlebt, können sich die Kinder das Werk in spielerischen künstlerischen Workshops aneignen. Gemeinsame künstlerische Erfahrungen sind garantiert!

Idomeneo, König von Kreta – Mozart, halbszenische Konzertversion

so 1. Oktober 2023

Don Pasquale – Donizetti

so 17. Dezember 2023

David und Jonathas – Charpentier

so 14. Januar 2024

Die Schöpfung – Haydn

so 18. Februar 2024

Der Silbersee – Weill

so 14. April 2024

Die Capulets und die Montagues – Bellini

so 23. Juni 2024

