L'OPERA NATIONAL DE BORDEAUX présente LES CHEMINS DE BACH 2 | LES MAÎTRES RAPHAËL PICHON, DIRECTION | PYGMALION – CHŒUR & ORCHESTREConcert sur instruments d'époque Œuvres de Johann Sebastian Bach et Johann Pachelbel, Claudio Monteverdi et Giacomo Carissimi, Heinrich Schütz et Christoph Bernhard. Dans ce deuxième volet, Pygmalion se concentre sur les grands maîtres italiens et germaniques que Johann Sebastian Bach admirait.Réservation PMR : 05 56 00 85 95Tarifs réduits : Jeune de -28 ans, Etudiant de -28 ans, Demandeur d'emploi et bénéficiaire des minimas sociaux, Senior de +60 ans.

AUDITORIUM DE L’OPERA BORDEAUX 9-13 COURS GEORGES CLEMENCEAU Gironde

L’OPERA NATIONAL DE BORDEAUX présente

LES CHEMINS DE BACH 2 | LES MAÎTRES

RAPHAËL PICHON, DIRECTION | PYGMALION – CHŒUR & ORCHESTRE



Concert sur instruments d’époque

Œuvres de Johann Sebastian Bach et Johann Pachelbel, Claudio Monteverdi et Giacomo Carissimi, Heinrich Schütz et Christoph Bernhard.

Dans ce deuxième volet, Pygmalion se concentre sur les grands maîtres italiens et germaniques que Johann Sebastian Bach admirait.

Réservation PMR : 05 56 00 85 95

Tarifs réduits : Jeune de -28 ans, Etudiant de -28 ans, Demandeur d’emploi et bénéficiaire des minimas sociaux, Senior de +60 ans.

