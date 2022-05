Opéra National de Bordeaux Opéra National de Bordeaux, 6 mai 2022, Bordeaux.

Opéra National de Bordeaux

du vendredi 6 mai au samedi 7 mai à Opéra National de Bordeaux

### Vendredi 6 mai Après midi réservée Education nationale. **_10h-12h et 14h-16h_** ATELIERS AUTOUR DE LA COUTURE visite commentée de l’atelier couture et réalisation d’une maquette de costume. Chaque classe repartira avec sa maquette. _**20h**_ Auditorium CONCERT CHANTE-AQUITAINE PORTRAITS DU PASSÉ Œuvre de Sally Gallet à destination de 8 classes de primaire et collèges issus du réseau d’éducation prioritaire, dans le cadre du plan chorale initié par le ministère de la culture et de l’éducation nationale. Avec la participation du PESMD. _Tarif à 6 € en placement libre. Réservation auprès de l’association Chante-Aquitaine._ ### Samedi 7 mai _**10h-18h**_ **En accès libre pour tous** • CONFÉRENCE/RENCONTRE AVEC LES CHEFS D’ATELIERS DE L’OPÉRA NATIONAL DE BORDEAUX • RENCONTRES AVEC LES LUTHIERS ET DÉMONSTRATIONS • JE DEVIENS UN ARTISTE Malle aux costumes (chaque visiteur peux enfiler le costume d’un artiste) et sharing box pour partager auprès de ses copains ou de sa famille • OPÉRA EN VIDÉO Diffusion de vidéos d’opéras. • EXPOSITION-VENTE DE DESSINS DE L’ARTISTE LOU ANDRÉA LASSALLE Instruments et détails architecturaux du Grand-Théâtre. _Sur réservation à partir du 12 avril._ • VISITES DE L’ATELIER COUTURE ET RENCONTRES AVEC LES COUTURIER.ÈRES • CONCERT DE L’ENSEMBLE DE CHAMBRE DU CHU Concert gratuit. _Sur réservation._ _**20h**_ Auditorium CONCERT LES HÉRITIERS DU FUTUR Œuvre de Sally Gallet commandée par la FFEA et l’UDEA 33 à destination de 200 enfants, en collaboration avec l’association Chante Aquitaine et le PESMD. Avec la participation de l’ensemble Burdigala Brass Quintet. _Réservations auprès de l’UDEA 33._

L’Opéra National de Bordeaux est heureux de vous accueillir pour cette 15e édition de Tous à l’Opéra !

Opéra National de Bordeaux 1 Place de la comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T10:00:00 2022-05-06T21:30:00;2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T21:30:00