Parcours inédit : « Nuit des escaliers » 16 et 17 septembre Opéra National de Bordeaux – Grand-Théâtre Gratuit. Sur inscription.

En journée, venez découvrir ou redécouvrir le Grand-Théâtre de Bordeaux à travers un parcours inédit, spécialement imaginé pour la quarantième édition des Journées européennes du patrimoine.

Samedi 16 septembre 2023 : l’Opéra national de Bordeaux est à l’initiative d’une performance inédite, pensée comme un parcours dans différents lieux de la ville et qui se déroulera de 18h à 21h dans plusieurs escaliers remarquables de Bordeaux.

Le temps d’une soirée, la musique sous toutes ses formes investira ces espaces magiques que sont les escaliers : escaliers monumentaux, escaliers secrets, escaliers à double révolution… Ils deviendront de véritables espaces résonants pour accueillir différentes formes de musique (musique classique, musiques électroniques, musiques improvisées).

Le chœur de l’Opéra national de Bordeaux, accompagné au piano par Martin Tembremande, sous la direction de Salvatore Caputo, sera positionné sur l’escalier à double entrée du Grand-Théâtre.

Des membres de l’ONBA interviendront sur deux autres escaliers : celui du palais Rohan avec un octuor de cuivres et celui de l’auditorium (entrée des artistes, rue du palais Galien) avec un duo violoncelle/contrebasse.

Plusieurs autres escaliers de la ville seront investis avec le concours des étudiants du pôle d’enseignement de musique et de danse, du SCRIME (Studio de Création et de Recherche en Informatique et Musiques Expérimentales), de la maîtrise JAVA, de l’école de musique de Talence…

Opéra National de Bordeaux – Grand-Théâtre Place de la Comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Ce théâtre historique inauguré le 7 avril 1780 et conçu par Victor Louis constitue l'un des plus beaux théâtres européens du XVIIIe siècle, joyau du patrimoine bordelais et lieu incontournable du spectacle vivant en Nouvelle-Aquitaine (opéras, ballets, récitals,…) Accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

