Ballet de Noël « Giselle » à l’Opéra National de Bordeaux Opéra National de Bordeaux Bordeaux, 11 décembre 2023, Bordeaux.

Ballet de Noël « Giselle » à l’Opéra National de Bordeaux 11 – 31 décembre Opéra National de Bordeaux Tarifs : 10 € – 60 €. Sur réservation.

Dans cette nouvelle production du Ballet de l’Opéra National de Bordeaux, c’est l’une des figures les plus singulières du design actuel, Matali Crasset qui vous propose une revisite alliant tradition et modernité, pour transporter cette histoire d’amour impossible à l’univers fantastique dans un cadre nouveau.

Une mise en scène contemporaine colorée et épurée qui conserve les tutus romantiques.

Du 11 au 31 décembre

Opéra National de Bordeaux

Opéra National de Bordeaux Grand Théâtre Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-12-11T20:00:00+01:00 – 2023-12-11T22:00:00+01:00

2023-12-31T20:00:00+01:00 – 2023-12-31T22:00:00+01:00

ballet noel