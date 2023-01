Clairière – Symbiose électronique Opéra National de Bordeaux • Auditorium Salle Sauguet Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Clairière – Symbiose électronique Mercredi 29 mars, 20h00 Opéra National de Bordeaux • Auditorium Salle Sauguet

10 €

Concert de Proxima Centauri à l’Opéra de Bordeaux Opéra National de Bordeaux • Auditorium Salle Sauguet Auditorium de Bordeaux Triangle d’Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine ◗ Mercredi 29 mars 2023 à 20h

◗ Auditorium de l’Opéra National de Bordeaux, Bordeaux Clairière est une invitation à découvrir une nature renouvelée, hybride. En s’appuyant sur une scénographie créée pour l’occasion, Proxima Centauri se propose de transporter musicien·ne·s et spectateur·trice·s dans une nouvelle clairière où électronique et organique se mélangent pour donner corps à des sons nouveaux. Toute clairière étant condamnée dès sa création à redevenir forêt, cette clairière sonore est éphémère, portée par le combat des musiciens pour la faire exister face au silence ou au bruit. ◗◗◗ Programme – Raphaèle BISTON / Ombres

Commande de Radio France pour Proxima Centauri – Kaija SAARIAHO / Six Japanese Gardens – Juan ARROYO / Sabia

Commande du Ministère de la Culture pour Proxima Centauri ◗◗◗ Artistes PROXIMA CENTAURI

Marie-Bernadette Charrier, saxophone

Hilomi Sakaguchi, piano

Sylvain Millepied, flûte

Benoit Poly, percussion

Christophe Havel, électronique

Jean-Pascal Pracht, création lumières

