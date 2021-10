Opéra minuscule : Hommage à l’opéra pour petites oreilles à partir de 2 ans Saint-Martin-de-Mailloc, 23 octobre 2021, Saint-Martin-de-Mailloc.

Opéra minuscule : Hommage à l’opéra pour petites oreilles à partir de 2 ans 2021-10-23 16:00:00 16:00:00 – 2021-10-23 16:45:00 16:45:00 Salle des fêtes Chemin de l’École

Saint-Martin-de-Mailloc Calvados Saint-Martin-de-Mailloc

Deux chanteuses et comédiennes forment un duo léger et joyeux comme des notes de musique. Elles nous racontent l’histoire du monde du minuscule, des petits riens qui sont de grands évènements pour les tout-petits qui s’éveillent à la vie. La vie tel un opéra avec ses grandes émotions, où il n’est question ni d’amour impossible, de trahison ou encore de flûte enchantée.

Cet opéra se base sur le dialogue absurde et poétique entre les comédiens. Des paroles du quotidien portées en musique, comme « Allô ! », « Bonjour », « Oh ça va ? »…

Tout en reprenant les codes du genre lyrique, un air italien se glisse dans une danse de la main, un clin d’œil à la danse apparaît dans un ballet des câlins, le langage parlé se transforme en chant pur, les émotions s’expriment par la voix, par le rythme… Le spectacle devient compréhensible par tous, dès le plus jeune âge, avant même l’acquisition du langage.

resa-theatre@agglo-lisieux.fr +33 2 31 61 12 13

