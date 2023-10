Encatation Opera Massy Massy, 13 avril 2024, Massy.

Encatation 13 – 17 avril 2024 Opera Massy

L’un « écrit » ses plats, l’autre veut donner à « manger » ses idées. Alexandre Gauthier est un chef réputé dans le monde entier pour sa créativité affirmant une identité singulière qui lui a valu en 2017, une deuxième étoile au Michelin. Il parle de rythme des saveurs, de montée en puissance jusqu’au crescendo, de ruptures dans les goûts, de palettes d’émotions. Il aime l’art, les rencontres qu’elles lui procurent, et surtout les précurseurs comme Johann Le Guillerm. Le chef et l’artiste sont unis par la même manière de faire : la recherche en laboratoire et l’exploration artistique teintées d’un goût prononcé pour la transgression des codes établis. C’est une invitation à un drôle de rite qui va permettre d’éprouver de manière existentielle ce qu’est de goûter à des concepts avec son estomac autant que son esprit. Ces deux extrémités de l’Homme qui liées à une colonne lui permettent de tenir debout. La cuisine est concoctée par le chef, les objets, les formes et la scénographie sont issus d’Attraction la recherche que Johann Le Guillerm mène depuis 20 ans. L’expérience nourricière est inédite, totalement insolite, magique… Elle met en jeu le corps dans son entier imaginé comme lieu d’expérience totale.

Opera Massy 1 Place de France Massy 91300 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « diffusion@cirqueici.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-13T20:00:00+02:00 – 2024-04-13T21:30:00+02:00

2024-04-17T12:00:00+02:00 – 2024-04-17T13:30:00+02:00

experience culinaire spectacle vivant

Catherine Mary Houdin