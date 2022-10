OPÉRA – MANRU – PADEREWSKI Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

2023-05-09 15:00:00 – 2023-05-14

Meurthe-et-Moselle Manru, opéra en trois actes

Créé à l’Opéra de Dresde, le 29 mai 1901

Opéra enregistré par France Musique pour diffusion ultérieure dans Le Concert de 20h. Durée

2h45 avec entracte Spectacle en allemand, surtitré

Tout public à partir de 11 ans Introduction au spectacle

45 minutes avant le début du spectacle (gratuit, sur présentation du billet)

Durée : 20 minutes environ +33 3 83 85 33 11 http://www.opera-national-lorraine.fr/ Opéra National de Lorraine 1 Rue Sainte Catherine Nancy

