Opéra Live : Turandot cinéma Pathé Madeleine Marseille

Marseille

Opéra Live : Turandot cinéma Pathé Madeleine, 7 mai 2022, Marseille. Opéra Live : Turandot

cinéma Pathé Madeleine, le samedi 7 mai 2022 à 18:55

À Pékin, la princesse Turandot impose à tous ses prétendants de résoudre trois énigmes pour obtenir sa main. En cas d’échec, c’est la mort qui leur est promise. Calàf arrive dans la ville, où il retrouve son père Timur et sa suivante Liù. Ebloui par la beauté de Turandot, il se décide à relever le défi de la cruelle princesse malgré les insistantes supplications des deux êtres qui tiennent à lui… ♫♫♫ cinéma Pathé Madeleine 36, avenue Foch, 13004 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T18:55:00 2022-05-07T21:30:00

