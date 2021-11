Marseille cinéma Pathé Madeleine Bouches-du-Rhône, Marseille Opéra Live : Rigoletto cinéma Pathé Madeleine Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

cinéma Pathé Madeleine, le samedi 29 janvier 2022 à 18:55

Lors d’un bal costumé, le bouffon Rigoletto humilie des invités victimes des manoeuvres du duc de Mantoue, séducteur sans vergogne. Pour lui faire payer ses moqueries, les ennemis de Rigoletto entreprennent de capturer sa fille Gilda, qu’ils pensent être sa maîtresse. Quand le bouffon réalise avoir été la cible d’un mauvais tour, il décide de se venger avec l’aide du brigand Sparafucile…

De 20 à 36€

♫♫♫ cinéma Pathé Madeleine 36, avenue Foch, 13004 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-29T18:55:00 2022-01-29T22:30:00

