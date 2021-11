Marseille cinéma Pathé Madeleine Bouches-du-Rhône, Marseille Opéra Live : Lucia Di Lammermoor cinéma Pathé Madeleine Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

cinéma Pathé Madeleine, le samedi 21 mai 2022 à 18:55

Lucia Ashton et Edgardo Ravenswood se jurent amour et fidélité au mépris de l’inimitié manifeste entre leurs deux familles. Enrico, le frère de Lucia, a d’autres plans pour elle : pour satisfaire son intérêt personnel, et alors qu’Edgardo est parti pour la France, il présente à sa soeur de fausses accusations contre celui qu’elle aime et la pousse malgré elle à signer un contrat de mariage avec Arturo Bucklaw…

20 / 36

♫♫♫ cinéma Pathé Madeleine 36, avenue Foch, 13004 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T18:55:00 2022-05-21T23:00:00

