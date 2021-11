Marseille cinéma Pathé Madeleine Bouches-du-Rhône, Marseille Opéra Live : Don Carlos cinéma Pathé Madeleine Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Opéra Live : Don Carlos cinéma Pathé Madeleine, 26 mars 2022, Marseille. Opéra Live : Don Carlos

cinéma Pathé Madeleine, le samedi 26 mars 2022 à 17:00

Entre Don Carlos et Elisabeth de Valois, l’espoir d’un mariage d’amour est vite enterré : Elisabeth doit épouser Philippe II, roi d’Espagne et père de Don Carlos. Résigné bien que toujours épris d’Elisabeth, Don Carlos se prend de compassion pour les Flamands, persécutés par la couronne espagnole. Dès lors, il s’oppose à son père sur le plan politique. En privé, le roi le soupçonne d’entretenir une liaison avec Elisabeth…

De 20 à 36€

♫♫♫ cinéma Pathé Madeleine 36, avenue Foch, 13004 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T17:00:00 2022-03-26T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu cinéma Pathé Madeleine Adresse 36, avenue Foch, 13004 Marseille Ville Marseille lieuville cinéma Pathé Madeleine Marseille