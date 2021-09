Marseille cinéma Pathé Madeleine Bouches-du-Rhône, Marseille Opéra Live : Boris Godunov cinéma Pathé Madeleine Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Boris Godounov, tsar de Russie, a pris le pouvoir dans des circonstances opaques qui troublent sa sérénité. En apprenant par le moine Pimène les terribles actions menées par le souverain pour accéder au trône, le novice Grigori décide de provoquer le destin et entreprend de renverser le tsar en se faisant passer pour le prétendant légitime à la couronne. ♫♫♫ cinéma Pathé Madeleine 36, avenue Foch, 13004 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T18:55:00 2021-10-09T21:30:00

