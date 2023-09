La Tribune des critiques de disques Opera Limoges, 12 octobre 2023, Limoges.

La Tribune des critiques de disques Jeudi 12 octobre, 20h00 Opera

Un an après l’Opéra de Nice, La Tribune des critiques de disques s’installe à l’Opéra de Limoges. C’est l’une des nombreuses salles de spectacle en France qui mène une politique active d’ouverture à tous les publics : le lyrique y est à l’honneur, mais aussi le ballet, la chanson, des pièces de théâtre et des concerts de musique actuelle.

À l’affiche de cette Tribune exceptionnelle : la Symphonie n°103 de Joseph Haydn, dite « Roulement de timbales », l’une des plus belles symphonies du compositeur, créée en 1795. Son abondante discographie, et les différences d’interprétation d’un chef à l’autre, d’un orchestre moderne à un orchestre sur instruments d’époque, promettent une Tribune animée !

Pour croiser le fer, autour de Jérémie Rousseau : Pavel Baleff, le nouveau directeur musical de l’Opéra de Limoges ; Elina Kuperman, violon solo super-soliste de l’Orchestre Symphonique de l’Opéra de Limoges Nouvelle-Aquitaine et professeure au Conservatoire ; Jérémie Cahen, journaliste à Classica ; et Albin de la Tour, directeur du festival 1001 Notes.

Enregistrée le 12 octobre, l’émission sera diffusée le dimanche 15 octobre à 16h sur France Musique.

Soirée gratuite – réservations sur operalimoges.fr

Opera 48 rue Jean Jaurès 87000 Limoges Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.operalimoges.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T20:00:00+02:00 – 2023-10-12T22:00:00+02:00

2023-10-12T20:00:00+02:00 – 2023-10-12T22:00:00+02:00

la tribune des critiques de disques France musique