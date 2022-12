Electropera : Damon Jee (France – Dark Disco mix) Opera, 4 février 2023, Limoges.

tarif unique 5€

retour des dj mix dans le foyer de l’Opera

Opera 48 rue Jean Jaurès 87000 Limoges Les Emailleurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

un concert proposé par la Fédération Hiero et de l’Opéra de Limoges.

Considéré comme le parrain de la dark disco, insaisissable et déviant, Damon Jee brasse un large spectre de la musique électronique contemporaine. Ses dj-sets sont un subtil équilibre entre indie rock et psychédélia électronique, ouvrant la porte d’un entre-deux troublant et frénétique. Actif depuis le début des années 90, le parcours de Damon Jee ne se résume pas en quelques lignes. On mentionnera tout de même son exceptionnel remix de Pardon Moi – « Power to the People » et son puissant Chamaniac EP sorti sur Correspondant. Ultra prolifique, il a aussi lancé son propre label, Dust & Blood.



