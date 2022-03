Opéra “Les Noces de Figaro” en différé Thônes Thônes Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Thônes Haute-Savoie EUR 14 14 Au Château Almaviva, à la fin du XVIIIe siècle. Figaro et Suzanne, valet et camériste du Comte et de la Comtesse Almaviva, préparent leurs noces. Mais leur joie risque d’être ternie par les audaces du Comte, prêt à tout pour séduire la future mariée. +33 4 50 02 04 00 Passage des Addebouts Cinéma Edelweiss Thônes

