Opéra Les enfants du Levant – Ciné-débat Ciné-Théâtre Bonne Garde, 20 novembre 2021, Nantes.

2021-11-20

Horaire : 20:15

Gratuit : non

Ciné-débat.En février 1861, un convoi d’une soixantaine d’enfants de 5 à 21 ans sort de la prison de La Roquette à Paris. Leur destination : la plus sauvage et la plus belle des îles d’Or, le Levant. Ils seront les premiers pensionnaires de la “colonie agricole” de Saint-Anne. Des enfants de rue de la capitale malgache jouent, dansent et chantent pour raconter l’histoire des enfants de rue parisiens envoyés au bagne de l’Île de Levant quelques siècles plus tôt. Proposé par l’association HetsikaCo-organisé par la Comité Nantais de Documentation Historique de la Marine et en partenariat avec l’associationTrans-Mad Développement.Réalisatrice : Isabelle Aboulker

Ciné-Théâtre Bonne Garde adresse1} Nantes Sud Nantes 44200 Nantes Sud

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com