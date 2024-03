Opéra « Le dialogue des Carmélites » à la cathédrale Saint Pierre de Lisieux Lisieux, dimanche 7 avril 2024.

Opéra « Le dialogue des Carmélites » à la cathédrale Saint Pierre de Lisieux Lisieux Calvados

L’Atelier Lyrique de Seine et Marne fera une représentation unique de l’opéra « Le Dialogue des carmélites » de Francis Poulenc, d’après le texte de Georges Bernanos, le dimanche 7 avril à 15h dans la Cathédrale de Lisieux.

Une vingtaine de chanteurs vous font revivre cet épisode historique de la vie des Carmélites de Compiègne dans une mise en scène simple et forte avec les habits authentiques des religieuses.

Dans cette œuvre si particulière, qui évoque toute la palette des sentiments humains, explosent la peur et le courage, le doute et la confiance, l’angoisse et l’insouciance, la dureté et la tendresse, avec une grande force et beaucoup d’émotion, porté par une musique magistrale, puissante et néanmoins limpide et sans artifice. Venez partager ce grand moment d’émotion !

L’Atelier Lyrique de Seine et Marne fera une représentation unique de l’opéra « Le Dialogue des carmélites » de Francis Poulenc, d’après le texte de Georges Bernanos, le dimanche 7 avril à 15h dans la Cathédrale de Lisieux.

Une vingtaine de chanteurs vous font revivre cet épisode historique de la vie des Carmélites de Compiègne dans une mise en scène simple et forte avec les habits authentiques des religieuses.

Dans cette œuvre si particulière, qui évoque toute la palette des sentiments humains, explosent la peur et le courage, le doute et la confiance, l’angoisse et l’insouciance, la dureté et la tendresse, avec une grande force et beaucoup d’émotion, porté par une musique magistrale, puissante et néanmoins limpide et sans artifice. Venez partager ce grand moment d’émotion ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 15:00:00

fin : 2024-04-07

Place François Mitterrand

Lisieux 14100 Calvados Normandie

L’événement Opéra « Le dialogue des Carmélites » à la cathédrale Saint Pierre de Lisieux Lisieux a été mis à jour le 2024-03-14 par OT CA de Lisieux Normandie