OPÉRA : LA TRAVIATA, 12 mai 2022, .

OPÉRA : LA TRAVIATA

2022-05-12 18:45:00 – 2022-05-12

Diffusion en différé de l’opéra joué au Royal Opéra House de Londres.

Synopsis

Paris au 19ème siècle est une ville de contrastes : glamour et superficialité, amour et désir, vie et mort.

La courtisane Violetta chante certaines des arias les plus acclamées de Verdi, parmi lesquelles la joyeuse “Semprelibera”, lors de ses rendez-vous poignants et passionnés avec Alfredo Germont.

La production de Richard Eyre pour le Royal Opera a récemment célébré 25 années sur la scène du Royal Opera House et revient cette année avec la star renommée de l’opéra Pretty Yende dans le rôle de Violetta.

Distribution

Pretty Yende (Violetta),

Stephen Costello (AlfredoGermont),

Dimitri Platanias (GiorgioGermont),

Kseniia Nikolaieva (Annina),

David Shipley (docteurGrenvil),

Angela Simkin (FloraBervoix),

Germán E.Alcántara (baronDouphol),

Andrés Presno (GastonedeLetorières),

Jeremy White (marquisd’Obigny)

Le chœur du Royal Opera

L’orchestre du Royal Opera House

Crédits

Musique : Giuseppe Verdi

Livret : Francesco Maria Piave

Metteur en scène : Richard Eyre

Décorateur : Bob Crowley

Éclairagiste : Jean Kalman

Chorégraphe : Jane Gibson

Durée : 3h40 (inclut deux entractes)

Langue : Chanté en italien avec sous-titres anglais

Genres : Romance/Traditionnel/Classique

Diffusion en différé de l’opéra joué au Royal Opéra House de Londres.

Synopsis

Paris au 19ème siècle est une ville de contrastes : glamour et superficialité, amour et désir, vie et mort.

La courtisane Violetta chante certaines des arias les plus acclamées de Verdi, parmi lesquelles la joyeuse “Semprelibera”, lors de ses rendez-vous poignants et passionnés avec Alfredo Germont.

La production de Richard Eyre pour le Royal Opera a récemment célébré 25 années sur la scène du Royal Opera House et revient cette année avec la star renommée de l’opéra Pretty Yende dans le rôle de Violetta.

Distribution

Pretty Yende (Violetta),

Stephen Costello (AlfredoGermont),

Dimitri Platanias (GiorgioGermont),

Kseniia Nikolaieva (Annina),

David Shipley (docteurGrenvil),

Angela Simkin (FloraBervoix),

Germán E.Alcántara (baronDouphol),

Andrés Presno (GastonedeLetorières),

Jeremy White (marquisd’Obigny)

Le chœur du Royal Opera

L’orchestre du Royal Opera House

Crédits

Musique : Giuseppe Verdi

Livret : Francesco Maria Piave

Metteur en scène : Richard Eyre

Décorateur : Bob Crowley

Éclairagiste : Jean Kalman

Chorégraphe : Jane Gibson

Durée : 3h40 (inclut deux entractes)

Langue : Chanté en italien avec sous-titres anglais

Genres : Romance/Traditionnel/Classique

dernière mise à jour : 2022-04-22 par