Le Lab’Opéra – Les Solistes de la Camerata du Havre.

Cet opéra en quatre actes a été créé à l’Académie royale de musique de Paris le 14 novembre 1836, à partir du roman « Notre Dame de Paris » de Victor Hugo publié cinq ans plus tôt, par une femme, Louise Bertin. Celle-ci a su rassembler autour d’elle deux compositeurs prestigieux : Berlioz et Liszt. Mais une cabale politique sonne le glas de cette œuvre qui ne connaît que quelques représentations. Il faudra attendre 2008 pour que le festival de Montpellier ne remette l’ouvrage en lumière… et 2020 pour que le Conservatoire Honegger ne décide à son tour de s’en emparer pour dire son envie de développer une authentique scène lyrique au Havre !

Date : le samedi 2 juillet à 18h.

Lieu : Petit Théâtre

Durée : 1h45

Tarif : 10€

Réservation obligatoire.

