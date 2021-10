OPÉRA JULIE Nancy, 27 mars 2022, Nancy.

Le compositeur Philippe Boesmans est l’une des figures les plus respectées et plébiscitées de l’opéra aujourd’hui. Longtemps en résidence au Théâtre Royal de La Monnaie à Bruxelles, il a contribué aux temps forts de la création lyrique européenne. Sa musique – qui ne refuse ni le raffinement ni le plaisir du récit et de la fiction – met son expressivité au service du drame, dont elle révèle les ombres, les non-dits et les mensonges. Créée en 2005, son intime Julie est l’une des pièces les plus intenses et ciselées de ces vingt dernières années. Elle est dirigée par Emilio Pomarico, ardent défenseur du répertoire contemporain.

Performeuse, metteuse en scène et plasticienne, Silvia Costa s’empare de cet opéra récent pour en livrer une nouvelle vision. Sous le vernis écaillé de ce château, elle met à jour le rituel, l’existence nue, la danse de mort par laquelle les corps se donnent et se refusent l’un à l’autre jusqu’à leur destruction. Quand l’aube paraît, elle a le goût amer de la lucidité : cette blessure qui est – selon René Char – la plus proche du soleil.

Julie, opéra en un acte

Créé à La Monnaie/De Munt à Bruxelles, le 8 mars 2005

Nouvelle production Opéra national de Lorraine

Coproduction Opéra de Dijon

Livret

Luc Bondy et Marie-Louise Bischofberger d’après Mademoiselle Julie d’August Strindberg

Musique

Philippe Boesmans

Direction musicale

Emilio Pomarico

Orchestre et Chœur de l’Opéra national de Lorraine

