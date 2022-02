Opéra : Help, help, the Globolinks ! Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

2022-06-07 20:00:00

2022-06-07 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-07

Romans-sur-Isère Drôme Au secours, au secours ! D’étranges créatures extraterrestres, les Globolinks, ont débarqué et s’apprêtent à envahir la Terre, transformant le langage de tous ceux qu’ils touchent en d’incompréhensibles sons électroniques ! conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr +33 4 75 02 26 42 http://www.citemusique-romans.com/le-conservatoire Romans-sur-Isère

